La Juventus ha in mano Riccardo Orsolini. Il giovane attaccante dell'Ascoli (classe 1997, seguito pure da Atalanta e Napoli) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Appena sento parlare di me in tv, cambio canale. Ho staccato il telefono e quando l'ho riacceso c'erano più di 500 messaggi solo su Whatsapp che mi chiedevano se vado alla Juve. I vecchietti mi fermano per sapere se resto o vado e che squadra ho scelto. Sto zitto e faccio un sorrisino da ebete. Non so cosa accadrà, se ne occupa il mio agente Di Campli".



ZANETTI E L'INTER - "La chiamata più strana che ho ricevuto? Quella di Ausilio e Zanetti. Mi chiama un numero che non conosco la settimana dopo la doppietta al Carpi. Era Ausilio: mi fa i complimenti e mi dice 'ti passo una persona'. Era Zanetti, ma non l'avevo riconosciuto. Che figuraccia. Mi ha detto 'mi riconosci? Sono quello di cui stai leggendo il libro'. Ero in trance: ho iniziato a ringraziarlo senza neanche farlo parlare. Nei giorni precedenti avevo dichiarato di ritenerlo un esempio da seguire. Zanetti mi ha ringraziato e detto che mi avrebbe mandato la sua maglia autografata. Lìaspettavo per Natale, ma non è ancora arrivata… Javier, non ti dimenticare di me! Da piccolo ho sempre tifato solo Ascoli. Volevo giocare con la squadra della mia città. Ora vedere tanti bambini che a fine partita mi chiedono l'autografo è la gratificazione più bella, mi sento ancora uno di loro".



GALLIANI E IL MILAN - "Ringrazio Galliani per i complimenti. Dopo le sue parole e le voci sul Milan ho spento il telefono per due giorni e mi sono nascosto in casa a giocare alla Playstation con il mio migliore amico Mattia. A Fifa ogni tanto cado in tentazione e prendo me stesso, solo che mi hanno fatto troppo scarso… Obiettivi per il futuro? La Nazionale Under 21. Gioco con la maglia numero 11 dai Giovanissimi, ma sono molto legato anche al 16. E' stata la maglia dei debutti in Lega Pro, Under 18 e Serie B. Chi mi vuole deve avere libera una di queste maglie (ride)".



BRAVO RAGAZZO - "Zero tatuaggi e orecchini? Non ne trovo l'utilità. Sono contro i social network perché possono farti del male se ti fai condizionare e poi non mi piace stare a postare qualunque cosa ogni minuto. Mi ritrovavo nella poesia 'Goal' di Saba. D'altronde le poesie suscitano emozioni. Un po' quello che cerchiamo di regalare ai tifosi noi calciatori in campo durante le partite. L’abbinamento era ideale. Il mio primo incontro con il pallone? A tre anni. Papà mi ha portato nel campetto dietro casa a Rotella per farmi fare un po' di tiri in porta. Non ho più smesso. Sono nato con il pallone fra i piedi e ci morirò anche. Ricordo l'inizio con il Castignano. Poi a 7 anni sono entrato nel settore giovanile dell'Ascoli e ho fatto la trafila sino alla prima squadra. A 17 anni ho debuttato in Lega Pro. Per migliorare nella fase difensiva durante gli allenamenti mi schieravano come terzino. Per fortuna in partita sono tornato all'ala. Sennò mica stavamo qui a fare questa intervista… Mi piacerebbe iscrivermi all'università, mamma Cristiana e papà Paride ci tengono molto. Facoltà? Scienze Motorie potrebbe essere un'idea. Più tosti i compiti in classe o certi difensori di Serie B? Alle botte degli avversari sono abituato. Molto peggio le verifiche di matematica, non mi entrava proprio in testa. Come canta Venditti, 'lei non sarà mai il mio mestiere'. Già dopo il debutto avevo notato come in giro e a scuola mi guardassero in modo diverso. Adesso in tanti si avvicinano e mi cercano. Prima non mi calcolavano, adesso tutti amici. Ma io gestisco la popolarità ricordando chi mi vuole bene davvero. La mia famiglia e gli amici di infanzia: loro per Riccardo ci sono sempre stati. E non perché sono Orsolini il calciatore".