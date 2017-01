La Juventus è la miglior difesa del campionato con 16 gol subiti nelle prime 19 partite di Serie A in questa stagione. Il dato di per sé non sarebbe allarmante se non fosse che la difesa bianconera non era mai stata battuta così tante volte negli ultimi sei anni. Nemmeno nella passata stagione la Juve aveva una media gol a partita così alta (0,84 contro lo 0,79 dell’anno scorso). Altro dato che farà certamente riflettere Allegri è quello sui colpi di testa, come fa notare Sky,ben sei su sedici sono arrivati su palle alte.