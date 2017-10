Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è tornato nella sua Livorno, per una serata di solidarietà dopo l'alluvione: "Non avevo nessun dubbio sulla partecipazione dei livornesi, in un momento in cui c'è solo bisogno di aiutare chi ha subito questa tragedia, che ci ha piegato le gambe. Noi qui a Livorno però abbiamo un carattere forte e ci rialzeremo tutti insieme, con l'aiuto di tutti. Livorno è la mia città, qui ci sono la mia famiglia e i miei amici: sono nato e sono cresciuto qui e tornerò quando smetterò di allenare".