La voce di un cambio tra tecnici italiani sulla panchina del Chelsea è rimbalzata con insistenza dall'Inghilterra nelle ultime settimane: via Conte e dentro Allegri, come accaduto già alla Juventus. Secondo quanto riportato da The Sun, tuttavia, la prima scelta di Abramovich non sarebbe l'attuale allenatore bianconero. Con il futuro di Conte a Londra sempre più in bilico, i Blues potrebbero presto accogliere a Stamford Bridge l'ex tecnico del Barcellona Luis Enrique. Lo spagnolo è rimasto senza impiego dopo l'addio ai blaugrana della scorsa estate e sarebbe disposto ad ascoltare le eventuali offerte dalla Premier League.