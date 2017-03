L’infortunio di Giorgio Chiellini in casa Juve proprio non ci voleva: il difensore toscano, volente o nolente, dovrà saltare la sfida di domani contro il Milan. La speranza di tutto l'ambiente bianconero è quella di recuperare il nuemero 3 per il ritorno di Champions League in casa contro i lusitani. L’ampiezza della rosa bianconera però permette a Max Allegri di dormire sonni tranquilli, dal momento che nel ruolo di Giorgione il tecnico livornese ha a disposizione, oltre al sicuramente titolare Bonucci, Barzagli, Rugani e Benatia: una batteria di centrali sicuramente invidiabile. Nel corso della conferenza stampa prima del match di domani il tecnico livornese (ex della partita fra l’altro) ha indicato il marocchino come più probabile sostituto di Chiellini.