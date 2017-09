Come riportato da Sky Sport nel corso della partita fra Juventus e Fiorentina l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri ha commentato in diretta con la sua panchina l'espisodio rivisto con il Var dall'arbitro per il fallo giudicato in un primo momento da rigore commesso da Badelj su Matuidi.



Quando l’arbitro è andato a consultare il Var, dopo aver assegnato inizialmente il penalty, Massimiliano Allegri ha commentato con la sua panchina: “Adesso non ce lo dà, adesso non ce lo dà perché qualcuno farà il fenomeno”. Evidentemente è stato ascoltato perchè alla fine la decisione è stata si di espellere Badelj, ma concedendo soltanto una punizione alla Juventus.