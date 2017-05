Dopo il successo contro il Monaco nella semifinale d'andata di Champions League Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Premium Sport: "Complimenti alla squadra, non era semplice qui perché loro hanno grande tecnica. Siamo partiti bene, sembrava tutto facile ma abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e Buffon ha fatto una grande parata sullo 0-0. Dopo il vantaggio abbiamo un po' sofferto, loro sono stati bravi ma Gigi lo è stato di più. Perché Barzagli? Ho fuori Khedira e per le caratteristiche del Monaco, giocano molto sulle ripartenze, mi serviva uno bravo in copertura preventiva e saltatore, visto che Marchisio non lo è. Barzagli ha fatto una grandissima partita.

Condizione fisica al top? Merito di chi li allena, i miei preparatori. Per quanto riguarda la parte tecnica ogni tanto seguivamo troppo l'uomo, bastava restare più a zona. Poi nel secondo tempo siamo stati più bravi e abbiamo subito solo in un paio di situazioni in cui Dani Alves si è alzato troppo. Si può fare meglio evitando di abbassarci molto, ma abbiamo segnato con il loro gioco, le ripartenze. Non è facile tenere sempre i reparti attaccati, o lo fai in avanti o quando non ce la fai più lo fai all'indietro: l'importante è restare compatti.? E' il migliore al mondo. I giocatori di grande valore vengono fuori in queste serate, quando le partite diventano serie.migliorati? Non ci sono segreti, ma solo questione di ambientarsi. Dani Alves è stato condizionato da un infortunio e arrivava da una mentalità diversa, poi è diventato più concreto: oggi due giocate quasi da regista.Oggi però voglio fare i complimenti a tutti: stanno facendo una stagione importante e possono renderla straordinaria".