Sconfitta amara per la Juventus, che perde ai rigori la Supercoppa Italiana contro il Milan. A fine partita l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato a Rai Sport: "Abbiamo fatto di tutto, giocando molto bene la prima mezzora. Poi ci siamo abbassati e ci siamo affidati troppo agli episodi. Gli infortuni? Siamo in un momento della stagione in cui qualcuno rischi di perderlo per strada. Chi è entrato ha fatto bene, ma quando fai cambi forzati va così. Rigore al 120'? No, non c'era. L'arbitro è stato bravo".



MANCATA LUCIDITA' - "Suso? Ha fatto una buona partita, ma una volta messo Khedira non ha fatto niente. E' la seconda volta a Doha che perdiamo ai rigori. Giocare la Supercoppa da un'altra parte? Vedremo. Certo giocarla ora non è il massimo. Natale rovinato? No, siamo primi e agli ottavi di Champions. Perdere ai rigori ci sta, non ci sta la mancanza di lucidità in diversi momenti".



LA FURIA DI MAX - Poi, in conferenza stampa, Allegri ha dichiarato: "Sono furioso perché quando si giocano le finali, diventano importanti quelli che sono in campo, ovvero anche quelli che entrano dalla panchina e soprattutto la lettura della partita è molto importante. L’unico modo per creare i presupposti per perdere le partite è quello di giocare le partite su tutto il campo. E in più bisognava fare una partita un pochino diversa, con un pochino più di attenzione a livello difensivo, come squadra, non come difensori, perché i difensori hanno fatto molto bene. Dybala fuori? Non ho nessun rimpianto. Dybala ha giocato 60 minuti, ha avuto occasioni per fare gol e la scelta è stata che se la partita andava in questo modo Dybala doveva e poteva determinare. Volevo di più e ho scelto in quest’ottica. Quindi dispiace, soprattutto perchè ho avuto due cambi forzati e nella parte finale della partita erano importanti".