Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ieri sera in conferenza stampa, al termine della gara contro il Totteham, l'ultima amichevole di questa preparazione estiva. Nella cornice di Wembley, a Londra, è stato imbeccato dai cronisti inglesi sul tema mercato, con una particolare attenzione rivolta ad Alex Sandro, nome caldo per il mercato di un club londinese: il Chelsea.



Alla domanda diretta Allegri ha risposto: "Alex Sandro è un giocatore della Juventus e rimarrà alla Juventus. Chelsea? Assoluttamente no, no chance!"