La Juventus non vuole e non può rimanere a corto di uomini, di alternative preziose. Ecco perché Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, sta bloccando il passaggio di Kwadwo Asamoah al Galatasaray: il giocatore aspetta il via libera ma Allegri lo trattiene, ancor più senza Spinazzola in arrivo.