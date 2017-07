Presso la Red Bull Arena si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Juventus-Barcellona. Occasione per presentare anche Mattia De Sciglio, che vestirà la maglia numero 2. Occasione, soprattutto, per sentire Max Allegri in un momento per particolarmente delicato e di rifondazione della Juve. Questi i passaggi principali della sua prima conferenza da giocatore della Juve.

DE SCIGLIO - "Era arrivato il momento di cambiare e misurarmi con un'altra realtà e con nuovi stimoli. Il mister (Allegri,ndr) è stato importante per la mia scelta, perché mi ha dato grande fiducia nel primo anno di serie A. Quando ho deciso di non rinnovare con il Milan non sapevo della Juve, poi la proposta: non potevo ambire di più. Il gruppo mi ha colpito, farò tutto il possibile per guadagnarmi la fiducia e il rispetto dei compagni. Campionato quest'anno più difficile, darò tutto per la Juve. Quella contro il Barcellona non sarà un'amichevole, serve lo spirito giusto per fare bella figura. Il mio ruolo? Quello naturale è terzino destro, ma ormai mi sono abituato a giocare anche a sinistra".

ALLEGRI - “Non temo assolutamente che Dybala possa andare via. Bonucci? Come spesso accade nel calcio, i giocatori a volte sentono la necessità di cambiare. Giocheremo con la difesa a quattro, magari il mercato ci darà la possibilità di rinforzarci ma stiamo già bene così. In stagione potremmo giocare anche con tre uomini a centrocampo. Dopo Cardiff sono state dette tante cose. Fantasie! E' stata scredita la nostra annata straordinaria. Mi spiace che Scudetto e Coppa Italia non siano stati festeggiati come invece sarebbe stato giusto fare".