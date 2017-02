Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League di domani contro il Porto, dalla città portoghese. Ecco le sue principali dichiarazioni in conferenza, da Bonucci al futuro in Europa:



SUL PORTO - "Il Porto è una società abituata a giocare certe partite, in Champions. Non perde da settembre, in casa negli ultimi tre anni ha battuto Bayern Monaco e Chelsea. Quando si gioca fuori la prima, bisogna fare gol".



SU BONUCCI - "Risposta politica o risposta normale? Domani va in tribuna, sono cose che capitano ma per rispetto di tutti era giusto che io prendessi questa decisione. Inoltre, concordato con la società, visto che ho avuto una reazione non rispettosa nei confronti dei tifosi e dei bambini, farò una donazione per aiutare chi ha bisogno. Il caso è chiuso, Leo ha capito di aver sbagliato, da giocatore importante qual è: è stato giusto farglielo capire, abbiamo tutti dei figli".



SULLA FORMAZIONE - "Giocano Cuadrado, Higuain, Dybala e Mandzukic, gli altri non ve li dico".



SULLA TENSIONE IN SQUADRA - "C'è la giusta tensione per vincere tutto. Durante l'anno capita che accadano certe cose, ma finora la squadra si è comportata bene. La situazione è già risolta"



SULLA SQUADRA - "Dobbiamo stare tutti uniti, perché chi non giocherà domani giocherà contro l'Empoli, in un'altra gara importantissima"



SULLA DIFESA - "Barzagli e Chiellini stanno bene"



SULLA SCELTA DI MANDARE IN TRIBUNA BONUCCI - "Non è successo nulla, ho parlato con Leonardo e gli ho spiegato. Sabato ci siamo visti e gi ho comunicato la mia decisione, è un mio diritto decidere. E' un caso risolto, domani bisogna pensare a giocare. Non spostiamo l'attenzione su cose che non esistono, l'importante è il Porto, che è la peggiore che ci poteva capitare tra le seconde arrivate. Decisione mia, la società l'ha approvata. Bonucci ha capito"



SUL GIOCO - "Stiamo migliorando, siamo arrivati giusti al momento giusto. Domani dobbiamo segnare, ma ci vuole equilibrio e testa. La squadra è pronta in tutti i suoi effettivi. Sono molto sereno, la competizione ha grande fascino ed entusiasmo"



SULLA FAVORITA - "Non c'è una favorita. Il Porto è una squadra molto solida e meno portoghese degli anni precedenti. In casa non perde la propria natura"



SULLE PUNIZIONI - "Non mi va di spiegare, sono cose che sono successe. Bonucci? E' una legge di vita, è stato sfortunato, è toccato a lui. C'è sempre uno che paga: fosse stato il primo non sarebbe toccato a lui"



SU PJANIC - "Gioca anche lui".