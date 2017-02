Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla dopo la vittoria dei suoi uomini sull'Empoli a Premium Sport: "Sesto scudetto consecutivo sempre più vicino dopo la sconfitta del Napoli? No, assolutamente, la Roma potenzialmente ha ancora 7 punti di distanza e mancano tante partite. Dovremo fare ancora molte vittorie, la Roma ha un potenziale tale che può anche vincerle tutte. Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Contro l’Empoli abbiamo interpretato bene la gara, siamo stati ordinati, giocare contro loro non è mai semplice. Nel primo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni avute, nella ripresa sì, sono contento perché è stata una bella vittoria. Al momento però non abbiamo vinto ancora niente, dobbiamo pensare a una gara alla volta. Contro il Porto siamo stati bravi così come contro l’Empoli e ora avremo la gara di Coppa Italia. Abbiamo gare importanti da qui alla sosta, dobbiamo pensare a un match alla volta senza pensare a cosa succederà tra un mese. I cori per Bonucci nel riscaldamento? Li fanno sempre. Leo è rientrato stasera ha fatto una bella partita e sono molto contento. Marchisio fuori condizione? Sta facendo un percorso di un giocatore che rientra da un crociato rotto. Dopo un infortunio del genere ci vuole un anno per tornare a essere il vero Marchisio. Deve ancora crescere come condizione e come ritmi di gioco. Perché Pjaca non titolare? Ci avevo pensato ma è un ragazzo che mi può dare di più a gara in corso rispetto a Cuadrado. Quando è entrato ha avuto un bell’atteggiamento, è giovane e deve crescere, martedì abbiamo un’altra gara e ho preferito portarlo in panchina con me. Chi tiferò tra Inter e Roma? La guarderò, sarà una bella sfida tra due squadre forti. Tra l’altro noi dobbiamo ancora affrontare la Roma e sarà un modo per studiarla. Sarebbe bello che la Roma non vincesse ma l’importante è aver vinto noi stasera".



A Sky Sport aggiunge: "Con il Napoli partita delicata, in Coppa Italia ci saranno tanti cambi. Come sarà Caldara quando lo allenerò? Quando arriverà alla Juventus sarà migliorato ancora. Magari arriva con Gasperini (ride, ndr). Ho preferito far respirare Dybala per mettere energia fresca con Sturaro. E' entrato bene in partita. Bonucci? Leo ha dato uno scossone, lo abbiamo dato insieme".