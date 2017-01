"Allegri, no! Juve senza testa, né anima: meglio la Fiorentina di Paulo Sousa". Tuttosport apre in prima pagina con la sconfitta dei campioni d'Italia a Firenze: Cuadrado è un film horror, Dybala irritante, Buffon e Chiellini irriconoscibili, ma tutta la squadra ha deluso e adesso le rivali sono più vicine.



ALLEGRI KO - Da una parte ci sono le critiche ad Allegri. Altro che comandare, la Juve si butta via! Bianconeri sulle gambe, senza stimoli e certezze tattiche: i cambi di modulo non aiutano. Squadra fiacca, disorganizzata, pasticciona, apatica, passiva e addirittura fragile, del tutto inconsistente sia sotto il profilo tecnico che psicologico.



SOUSA OK - Dall'altra i complimenti a Paulo Sousa. La sua Fiorentina è un piccolo marchingegno di logica calcistica: ognuno è al posto giusto e affronta la partita con l'aggressività necessaria, vincendo stra-meritatamente.



PARLA MAROTTA - Nel pre-partita l'amministratore delegato bianconero Marotta aveva difeso il proprio allenatore dalle voci di divorzio a fine stagione: "Sousa o Spalletti? Noi abbiamo Allegri, non c'è necessità di cambiare e basta a questi 'de profundis'. Facciamo lavorare Max con tranquillità".