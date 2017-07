Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è soddisfatto nonostante la sconfitta nell'International Champions Cup contro il Barcellona: "E' stata una serata magnifica, i tifosi hanno assistito ad uno spettacolo bellissimo e sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Singolarmente ho visto buone cose, di squadra siamo un po' indietro. Insieme non abbiamo fatto neanche una cena, solo il pranzo, prima della partita, La sconfitta? Considerando che non abbiamo fatto neanche un allenamento tutti insieme e che questo era il primo test stagionale, sono tranquillo".



IL MERCATO - Poi, Allegri parla degli avversari: "Diciamo che Neymar ha fatto delle buone cose. Non so se il brasiliano vale 200 milioni, ma sicuramente ha fatto due o tre giocate che hanno fatto la differenza: lui e Messi sono i migliori del mondo. I blaugrana, oltre che fortissimi tecnicamente, sono più brevilinei di noi ed entrano in forma prima. Per noi non è stato facile affrontare il Barcellona ma, ripeto, è stata solo la prima partita". Infine, il pensiero torna ai bianconeri: "L’importante è tornare in Italia e prepararci per la Supercoppa e il campionato. Bernardeschi? Vediamo se verrà ufficializzato. Mercato? Abbiamo una bella rosa, ma poi vedremo: c’è ancora da lavorare ma è normale. I nuovi? Douglas Costa e De Sciglio sono stati catapultati in una nuova realtà. Dybala ha fatto una buona parte di partita: è con la maglia della Juventus e rimarrà con noi".