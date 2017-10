Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per fare il punto sulla stagione della Juventus, curioso un passaggio su Dybala e Bernardeschi: "Il destro di Dybala è migliorato molto, anche perché lui è un grande lavoratore e ha gli obiettivi ben chiari in testa. Però ci sono state delle partite, come con la Fiorentina e il Torino, dove sarebbe dovuto andare sul destro e invece non lo ha fatto. Proprio come Bernardeschi: stesso problema. Devono imparare, altrimenti hanno solo una giocata. Sono ragazzi di talento".