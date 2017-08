Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport: "Oggi avevamo tentato di battere il recordo dell'anno scorso, 2-0 dopo appena 7'. Poi i ragazzi sono stati bravi, ordinati e non hanno più sofferto".



DYBALA - "3 gol, sta facendo gol importanti, ha ancora margini di miglioramento. Oltre al ccampionato deve fare una grande Champions. Se è tra i primi 5 al mondo? Fare una classifica è difficile, ma credo che Paulo stia facendo cose importanti, ma non si deve accontentare. E' forte, ha grande tecnica, anche se non è al top della condizione, come tutti, il suo obiettivo è migliorarsi e mettersi in discussione, perchè arrivare in cima è più facile che rimanerci. E' un ragazzo che ha obiettivi chiari in testa, e quindi ci rimarrà".



BARCELLONA E VAR - "Doppio abbonamento? Al Barcellona sì, al Var l'ho preso quest'anno. Per la legge dei grandi numeri, magari più avanti non lo prenderemo più (ride ndr)"



DIFESA - "Migliorare la velocità di passaggio e l'attenzione. E' un mese che siamo insieme, dal 21 luglio a New York, siamo indietro di affiatamento e condizione e brillantezza fisica. Bisogna stare ordinati in questi momenti. Abbiamo fatto gli stessi errori della Lazio, contropiedi a campo aperto. I difensori, pur bravi, così vanno in affanno. Meglio il secondo tempo



ACQUISTI - "Costruiti con l'idea di un gol più degli avversari? Oggi l'obiettivo era vincere senza prendere gol, poi così non è stato".