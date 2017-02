Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dichiara: “Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni, per via delle folate del Cagliari alle quali non abbiamo saputo rispondere con la giusta aggressività. Poi, per fortuna, siamo riusciti a sbloccarla e siamo poi stati bravi a gestirla. Dovevamo essere più cattivi sotto porta e cercare anche il terzo gol, visto che le occasioni le abbiamo create. Contento dei numeri che fa questa Juventus? I numeri sono belli solo a fine stagione: ora dobbiamo ancora migliorare nella velocità di passaggio e nel palleggio. E non staccare la spina: oggi, in alcuni minuti, l’abbiamo fatto ed è stato bravo Buffon a metterci una pezza. Anche se il fatto che non prendiamo gol è un buon segno. Il mio contratto? Ho ancora un anno e mezzo e sto bene: dobbiamo concentrarci sul finire bene la stagione e centrare gli obiettivi sportivi, che sono il mio primo pensiero. Fisicamente stiamo bene, ma non dobbiamo abbassare la concentrazione: è questo che ti può fregare. Veniamo da un periodo molto intenso, con 7-8 partite di grande spessore: il dispendio è stato forte, ma questo non deve ugualmente farci perdere la lucidità mentale. Higuain? È il centravanti della Juventus: ha fatto sempre gol e ne farà ancora. Con questo sistema Gonzalo è a suo agio, ma anche gli altri attaccanti hanno avuto diverse occasioni. Spazio per Pjaca con il Palermo? Ha fatto una buona partita a Crotone, vedremo. Fuga campionato? Dobbiamo fare più di 86-87 punti perché il Napoli e la Roma corrono forte.”