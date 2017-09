Max Allegri ha spiegato che cosa teme del Napoli, una delle squadre candidate alla vittoria dello scudetto in questa stagione: "Napoli avversario numero uno? Sono una squadra che lotterà per vincere il titolo, siamo solo alla sesta giornata, ci saranno flessioni e gare più complicate. Il Napoli gioca bene a calcio, ha giocatori molto rapidi e stanno dimostrando le loro qualità, noi abbiamo caratteristiche diverse ma noi dobbiamo farci trovare li. Non sarà facile per via di tutti i trofei che abbiamo vinto, anche noi siamo abbastanza umani e le avversarie saranno arrabbiate. A fine stagione abbiamo tre scontri diretti nelle ultime sei, dobbiamo farci trovare pronti.”