Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria per 3 a 0 contro il Chievo rispondendo, in conferenza stampa, ai critici sul gioco. “Non capisco cosa vuol dire giocare bene. Se giocare bene vuol dire solo fase offensiva…Io ho sempre saputo che nel calcio ci sono due fasi. Quando hai la palla devi essere bravo ad attaccare quando non ce l’hai devi difendere. Per vincere i campionati devi avere una grande difesa e difendere come squadra perché nessuna squadra al mondo può difendere con sei giocatori lasciandone quattro in avanti. A volte non capisco cosa vuol dire giocare bene, diciamo che è un modo di dire.”