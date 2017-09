Bella vittoria per la Juventus nel Derby della Mole contro il Torino. Una partita di cui, per 80 minuti, non ha fatto parte Gonzalo Higuain; dell'esclusione del Pipita ha parlato, a Premium Sport, Massimiliano Allegri: "È stata una scelta tecnica, perché ci sono tanti match da giocare e ho preferito dargli un turno di riposo. Gonzalo è un giocatore importante per tutti e l'ha dimostrato sempre; davanti ho tutti grandi giocatori e capiterà a tutti di stare fuori a turno durante la stagione, altrimenti non riusciremmo a tenere questi ritmi: in questa gara ho inserito sei giocatori che nella scorsa gara non avevano giocato. Anche l'anno scorso Gonzalo nelle prime partite è stato fuori, così come Pjanic: lui non deve avere l'ansia di fare gol, è entrato bene ma deve stare tranquillo perché troverà il gol, nella sua carriera ha fatto caterve di gol e ne farà altri anche quest'anno".



DAL DERBY AL NAPOLI - "Stiamo cominciando a correre un pochino, i ragazzi hanno fatto una bella partita, abbiamo giocato con grande velocità e con grande tecnica e poi in superiorità tecnica abbiamo gestito, anche se a fine primo tempo abbiamo concesso due punizioni che potevamo evitare. Nella ripresa non abbiamo subito neanche un tiro in porta e abbiamo fatto bene: non era facile perché questo Torino non è facile da battere. Quando si è in superiorità numerica bisogna evitare i falli, mi riferisco a Dybala che ha fatto una grande partita, ma ha preso due o tre colpi perché ha tenuto troppo palla in alcune circostanze. A volte bisogna avere meno fretta, soprattutto quando si è un uomo in più. Chi è l'antagonista della Juventus? Il Napoli sta giocando un calcio importante e sta ottenendo i risultati, che sono la cosa che contano, perché poi ti portano nell'albo d'oro. Sono preoccupato perché tutti sono d'accordo nel dire che la Juve ha fatto bene in questa partita, sono più sereno quando succede il contrario".



SU MANDZUKIC E DYBALA - "Se Mandzukic mi ha ringraziato per averlo messo prima punta? Sono io che ringrazio lui per la prestazione che ha fatto. Mandzukic è un bene importante all’interno della squadra, potrebbe anche giocare a centrocampo. Un giudizio su Dybala? Sta facendo molto bene ma so che durante la stagione ci saranno momenti in cui faranno gol gli altri attaccanti: dobbiamo lavorare per migliorare singolarmente e come squadra perché al classifica comincia ad allungarsi".