Vittoria con brivido finale per la Juventus contro la Fiorentina. Queste le parole a fine partita di Massiliano Allegri a Premium Sport: "Questa è una vittoria importante, innanzitutto perché non abbiamo subìto gol. Abbiamo sofferto in alcuni momenti, senza mai rischiare all'inizio e rischiando qualcosa nel finale, ma in generale devo fare i complimenti ai ragazzi: ci godiamo la vittoria ma da domani cominciamo a preparare il derby".



SU HIGUAIN E DYBALA - "Gonzalo si è sacrificato molto: deve solo continuare a giocare, piangersi addosso non serve a niente. I gol arriveranno, sono momenti che passano: la prestazione di stasera è stata buona, mentre domenica scorsa non era entrato nemmeno dentro l'area. Come tutta la squadra, deve migliorare la condizione, ma non mi preoccupa. Stasera non ha fatto gol Dybala, ma Mandzukic: è impossibile arrivare fino alla fine della stagione con i gol di un solo giocatore. E spesso il capocannoniere non vince lo scudetto".



LOTTA SCUDETTO - "Il Napoli è cresciuto molto, gioca bene e lotterà per il titolo, ma i nostri antagonisti sono anche la Roma, l'Inter e il Milan. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare e migliorare. Rispetto all'anno scorso è una Juve diversa, non più forte e non più debole: alla fine, chi vince è il migliore. Bentancur? Ha fatto una partita davvero importante, a livello di personalità e tempi di gioco".