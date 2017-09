Bravi ad aspettare i momenti della partita, e in questo gruppo sono tutti indispensabili! #siamolajuve — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 27 settembre 2017

, allenatore della, parla ai microfoni di Premium dopo il 2-0 dei bianconeri contro l'Olympiacos, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: "La Juventus ha fatto una partita intelligente, loro hanno fatto bene dietro, ci hanno chiuso tutti gli spazi e dovevamo essere più veloci. Poi loro sono calati, abbiamo trovato più spazi e la squadra è riuscita a vincere la gara. Il gol di Higuain? Ho fatto una scelta, Gonzalo stava meno bene degli altri ma sta ritrovando la condizione. In questo match è stato più rapido ma è un giocatore che non sarà mai un problema: farà ancora la differenza e ci farà vincere altre partite. Il merito del gol è suo, io dico sempre ‘aiutati che Dio ti aiuta’. Questa è una stagione importante per Gonzalo e per i suoi compagni che si devono confermare. Quello che si è successo l’anno scorso fa parte della storia, quest’anno vogliono batterci tutti e dobbiamo metterci in discussione ogni giorno. La prova di Bentancur? Ha giocato bene, soprattutto in alcune situazioni dove ha recuperato le palle. Deve migliorare molto sulla recezione della palla per mettersi nella condizione di giocare in verticale. Deve migliorare più sul corto che sul lungo. Il rendimento di Douglas Costa? Deve chiedere di più a se stesso nell’andare a fare gol ma lui ama giocare per i compagni. Ha fatto bene sia a destra che a sinistra e si sta ambientando in un campionato molto diverso da quello tedesco. La gara di Sturaro come terzino destro? E’ un giocatore che in quel ruolo può ambire a diventare un giocatore importante perché ha buona tecnica e una grande corsa. Non è ancora fluido nella giocata, deve essere più intraprende tende perché da terzino può fare una bella carriera".