Dopo aver ricevuto il premio come miglior allenatore della scorsa stagione, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato dal palco del Gran Galà del calcio: "I calciatori hanno vinto, il merito è loro. Di segreti non ce ne sono, è quello di avere buoni calciatori e una buona società. L'allenatore deve essere quello che fa meno danni possibili (sorride, ndr). Sesto scudetto di fila come obiettivo? Sarebbe una leggenda per il club, nessuno ci è mai riuscito. Ma ci sono Roma e Napoli dietro, domenica sfideremo l'Inter. Sarà una gara importante".