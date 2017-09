Alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Barcellona l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida coi blaugrana in conferenza stampa. LIVE su Calciomercato.com le parole del tecnico livornese.



SUL BARCELLONA - "Li conosco bene, questa sarà la dodicesima volta che li affronto. Trovare ancora contro Messi sarà un grande stimolo, dopo una grande rincorsa lo scorso anno proveremo a fare bene".



SU INIESTA - "Parlare di mercato ora non ha senso, ma posso dire che vedere Iniesta giocare è solo un piacere per gli amanti del calcio".



SU LIVORNO - "Il primo pensiero va a Livorno, la mia città, dopo quello che è successo".



SULLA FORMAZIONE - "Non devo inventare niente, solo scegliere 10 giocatori più il portiere. Ci vorrà incoscienza, ma anche tecnica, sceglierò domani chi mandare in campo per creare pericoli al Barcellona, sapenso che fare tre partite contro di loro senza subire gol sarà difficile. Barzagli domani gioca, non so se al centro o terzino, ma gioca".



SUL MODULO - "Devo ancora decidere il modulo, ma le caratteristiche dei giocatori che vanno in campo mi permettono di cambiare: possiamo giocare con tre centrocampisti, tre trequartisti o due punte".



SUL MOMENTO DEL BARCELLONA - "Loro sono partiti molto forte, insieme al Real Madrid sono i favoriti per vincere la Champions. Davanti hanno giocatori imprevedibili, anche senza Neymar e con Dembelé".



SU BERNARDESCHI - "Ha chance di giocare, non so se dall'inizio. Sabato è entrato bene, sta crescendo anche fisicamente. Domani può essere utile. Dovremo avere lucidità e tecnica, quando ci verranno a pressare".



CONFRONTO CON L'ANNO SCORSO - "Le rose cambiano, ma se siamo più scarsi o no lo diranno i risultati. Più di 9 punti in campionato non potevamo fare, come il Barcellona. L'obiettivo per questa fase è passare il turno e per la stagione arrivare in fondo a giocarsi tutte le competizioni".



SULLA FINALE DI BERLINO - "Abbiamo cambiato molto e bene rispetto alla finale di Champions a Berlino, la società ha portato a Torino ottimi giocatori. Le partenze hanno cambiato giocatori, ma non i risultati. Strano vedere il Barcellona con giocatori nuovi quest'anno, di solito sono sempre gli stessi 11".



SUL RISULTATO DI DOMANI - "Sarebbe bellissimo, ma molto difficile, non subire gol, anche se possiamo farlo. Noi dobbiamo giocare per segnare, perché il Barcellona ha tanti punti forti, ma anche qualche punto debole. Non dobbiamo fare calcoli, anche perché arrivare primi o secondi non fa grande differenza. Per il passaggio del turno saranno decisive la seconda, la terza e la quarta partita".



SU DEULOFEU - "Lui ha le stesse caratteristiche di posizione di Neymar, anche se può giocare anche a sinistra. Per noi cambia poco, dovremo stare attenti e bravi quando loro gestiranno la palla".