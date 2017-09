Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta per 3-0 nella prima giornata di Champions contro il Barcellona:



SUL MATCH - "I ragazzi hanno fatto un bel primo tempo, abbiamo avuto anche diverse occasioni. Poi al primo errore ci hanno castigato, siamo saliti male: loro hanno quel giocatore (Messi, ndr) che cambia le partite. Poi abbiamo avuto un'occasione con Paulo, ma non l'abbiamo sfruttata".



SU HIGUAIN - "La gara di Higuain? Ha iniziato bene ma deve stare più sereno quando gioca queste partite perché ha qualità importanti."



SULLA REAZIONE MANCATA - "Non possiamo giocare all'arma bianca per rimontare. I tre gol sono tre ripartenze loro. Bisogna avere la forza di rimanere in partita, ma se concedi così tanto a Messi ti castiga. C'è poco da dire, due gol e un palo".



SUL 3-0 DELL'ANNO SCORSO - "Avevamo fatto una grande fase difensiva e sfruttato le occasioni. Ma questo è un altro torne. Non possiamo pensare di venire a Barcellona a dominare"



SUL SECONDO TEMPO - "Bisognava tenerla in equilibrio, anche perché c'è la differenza reti. In questo non siamo stati bravi".



SU BENATIA - "Buona partita nel primo tempo, nel secondo in difficoltà. Ma a campo aperto è dura contro Messi e compagni".



SUGLI ASSENTI - "Non ci sono alibi, siamo stati poco cattivi. Chi ha giocato ha fatto una buona partita".