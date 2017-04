Sabato la Juve andrà a Pescara. D'obbligo concentrarsi sulla sfida con gli abruzzesi, nonostante la musica della Champions risuoni ancora nelle orecchie. Per assicurarsi il massimo rendimento - e anche per far rifiatare alcuni giocatori - Allegri pensa a un po' di turnover: dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Stephan Lichtsteiner, Claudio Marchisio, Andrea Barzagli e Kwadwo Asamoah al posto di Dani Alves, Khedira, Alex Sandro e dello squalificato Bonucci. Non è da escludere nemmeno l'impiego di Lemina o Sturaro, per far rifiatare un giocatore offensivo.