Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla a Premium Sport dopo la sfida vinta contro il Milan a San Siro: "Higuain? Non l'ho accompagnato passo passo, ho detto che doveva trovare una condizione migliore, gli ha fatto bene, giocato una grande gara come le ultime, non si deve fermare, uno dei migliori al mondo ma lo abbiamo noi. La squadra ha gestito bene la palla, ma abbiamo giocato troppo la palla ad un metro, potevamo evitare di subire contropiede, i ragazzi sono stati bravi. Squadra centrata? Dovevamo fare una prova di forza perché Juve-Milan fa storia a sé, per tradizione, rivalità, San Siro ti spinge a fare grandi prestazioni, i ragazzi sono stati bravi a farla, abbiamo subito solo il tiro di Kalinic, una palla deviata ed un paio di cross, la squadra ha chiuso bene e creato, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, i ragazzi sono stati bravi.



SUL MILAN - "aspettavamo questo Milan, nei primi dieci minuti loro bravi, noi poco reattivi, bisognava giocare in modo diretto verso Higuain, Dybala, Mandzukic, loro ci giocavano addosso, poi la gara e' cambiata e abbiamo fatto meglio. Miglior Higuain e Dybala? Dybala deve continuare a giocare, ha fatto una buona partita, ha sbagliato un paio di tiri dal limite, deve trovare la condizione migliore, aveva bisogno di allenamenti, cosa difficile, dovrò farlo allenare, Higuain ha fatto una bella partita, deve essere la miglior gara della Juve, bisogna andare a Lisbona, prendersi la qualificazione e lottare per il campionato.



SU PJANIC - "Martedì giocando così vinciamo? Buone possibilità, laggiù difficile giocare, un buon test. Altalena ferma? Oggi si è quasi fermata, oggi mi hanno fatto arrabbiare anche Pjanic che oggi ha sbagliato troppi palloni".