L'amore fra la Juventus e Massimiliano Allegri non è più così idilliaco come soltanto un mese fa. L'allenatore livornese, nonostante il primato in campionato e la qualificazione da primo nel girone in Champions League sta pagando, come anticipato da Calciomercato.com nei giorni scorsi, alcuni piccoli fallimenti (fra cui anche la Supercoppa persa a Doha) e alcuni sfoghi verso lo spogliatoio bianconero mal digeriti dai giocatori. E se Allegri a fine stagione decidesse di separarsi di comune accordo con la società?



CONTRATTO FINO AL 2018 - Allegri è legato alla Juventus con un contratto fino al 30 giugno 2018 e non ha alcuna intenzione di ripetere l'esperienza già vissuta al Milan. La Premier League resta il suo sogno, anche se la possibilità di approdare in un grandissimo club non è più così concreta, ed entrare senza certezze nell'ultimo anno di contratto con la Juventus è lontanissimo dai suoi pensieri. Un rinnovo non è ancora in agenda e, al contrario, la Juventus sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di possibili alternative.



NON SOLO PAULO SOUSA - Il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, resta il candidato ideale per il duo Marotta-Paratici che, secondo la Gazzetta dello Sport,, stanno pensando anche a delle alternative. Il dg bianconero sogna Diego Pablo Simeone, un allenatore di carattere alla Conte, ma il nome è indigesto alla piazza. Leonardo Jardim, attuale allenatore del Monaco è sponsorizzato da Jorge Mendes (che con la Juventus ha iniziato a parlare di James Rodriguez), ma resiste anche la candidatura di Eusebio Di Francesco, abituato a lavorare con i giovani italiani che la Juventus ha iniziato da tempo a trattare. Tanti nomi, ognuno con caratteristiche differenti. Allegri attende, per lui comunque parlerà ancora un volta il campo, e la Champions League sarà decisiva.