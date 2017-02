L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato a Rai Sport il successo contro il Napoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia: "Nel primo tempo ci siamo fatti beccare qualche volta impreparati ma non abbiamo subito molto. Nel finale del primo tempo abbiamo avuto due grandi occasioni, anche se è stata una prima frazione brutta per noi sul piano tecnico. Nella ripresa molto meglio, girando molto meglio la palla. Nel primo tempo li abbiamo rincorsi, anche se non abbiamo concesso tanto. Stasera bisogna fare i complimenti a tutta la squadra, abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo crescendo anche fisicamente. Di questo sono contento.



Il Napoli è sempre una squadra difficile da affrontare, noi abbiamo fatto molto bene nella ripresa e siamo cresciuti fisicamente. Con ordine abbiamo giocato bene, ma sono convinto che questa squadra abbia ancora margini di crescita importante. Bisogna fare i complimenti a Pjanic, che sta facendo molto bene in fase di impostazione ed in fase di interdizione.



Che voto dare all'arbitro? Credo che abbia fatto bene, ha lasciato correre quando doveva farlo. I rigori? Dal campo sembravano esserci, in ogni caso la nostra prestazione non può essere ridotta solo ai rigori. Potevamo fare anche altri gol".