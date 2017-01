Panchine calde. Non per via di possibili esoneri, ma per la rabbia contro gli arbitri. Oggi sono attese le decisioni del Giudice sportivo in seguito alla prima giornata del girone di ritorno in Serie A. C'è curiosità per il destino dei quattro allenatori 'espulsi' domenica.



SANZIONI - Secondo la Gazzetta dello Sport, solo diffide per Oddo (Pescara) e Simone Inzaghi (Lazio), invece Gasperini (Atalanta) e Allegri (Juventus) rischiano due giornate di squalifica per ingiura all'ufficiale di gara. Il primo guiderebbe i suoi dalla tribuna con Lazio e Sassuolo, mentre il tecnico dell'Atalanta diserterebbe la panchina contro Sampdoria e Torino.



INSULTI - Domenica sera a Firenze l'allenatore bianconero ha urlato in faccia al quarto uomo Di Liberatore: "Sei una testa di ca...". "Faccia di me..." è invece l'insulto rivolto da Gasperini a Vuoto dopo l'espulsione: "Solo per compensare il precedente allontanamento di Inzaghi". Difficile che né gli ufficiali di gara, né gli ispettori federali abbiano messo a referto il tutto, che non è sfuggito alle telecamere.



ALTRA VIA - Se il Giudice sportivo non dovesse prevedere sanzioni per Allegri e/o Gasperini, la 'palla' passerebbe al Procuratore federale, che potrebbe aprire un fascicolo, acquisire le immagini tv, analizzare i labiali e deferire i due allenatori.