La vittoria all'ultimo respiro contro l'Inter ha ridato serenità alla Juventus, che ora può anche permettersi di perdere contro la Roma e vincere comunque lo scudetto. Ai bianconeri basterà battere Bologna e Verona all'Allianz Stadium per avere l'aritmetica certezza di non essere superati dal Napoli, ma Massimiliano Allegri non si fida e, durante gli allenamenti di questi giorni, ha voluto tenere alta la tensione nella sua squadra.



'NON ABBIAMO VINTO' - Secondo La Stampa, il tecnico livornese ha ricordato ai suoi i mezzi passi falsi contro Spal e Crotone e li ha invitati a rimanere concentrati, perché il settimo titolo consecutivo non è scontato: "Calma, non abbiamo ancora vinto nulla", il succo del suo discorso.