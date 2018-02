Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo il 7 a 0 rifilato al Sassuolo: "Matuidi? Ha delle caratteristiche che giocando con i tre centrocampisti può avere lui o Sturaro. Prima però c'è da pensare alla Fiorentina. In Champions sarà difficile. Il Tottenham è sottovalutato ma ha grande fisicità e grande tecnica. In Champions andare avanti è molto difficile. Qui si pensa che la Juve di diritto vada in finale. La Juve deve vincere il campionato e in Champions deve cercare di arrivare in fondo così come in Coppa Italia. Abbiamo il 50% di possibilità di passare. Sennò si va fuori dalla realtà. Il livello della Champions è aumentato e quindi è più difficile. Io sono molto con i piedi per terra ma qui si vola troppo per aria."