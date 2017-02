La tifoseria juventina che non è contenta di avere Max Allegri come allenatore non potrà di certo esprimere questo sentimento sulla base dei risultati: in meno di tre anni, infatti, il tecnico toscano ha conquistato due scudetti, due coppe Italia, una Supercoppa italiana ed una finale di Champions League. I numeri parlano chiaro e, tra l'altro, in caso di vittoria domani a Cagliari, l'ex tecnico milanista entrerebbe nella hall of fame degli allenatore della Juventus: Allegri, infatti, raggiungerebbe le 100 vittorie in bianconero nel minor tempo possibile, ovvero in 142 partite. Neanche Conte e Lippi hanno fatto meglio: al primo servirono 149 gare per toccare quota cento successi, il secondo invece ci impiegò ancora di più, ovvero 164 partite.