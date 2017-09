Douglas Costa sta provando a entrare sempre più nei meccanismi della Juventus. Sicuramente le qualità tecniche non gli mancano e le ha già dimostrate a pieno, ma ha anche evidenziato dei limiti dal punto di vista tattico. Massimiliano Allegri si aspetta di più dall'esterno d'attacco brasiliano, come detto in conferenza stampa: "Deve essere più decisivo, ma sono molto contento. E’ straordinario, deve chiedere di più a se stesso nel saltare l’uomo, nel fare gol". Le doti da funambolo ci sono, il dribbling è pronto a far impazzire ogni avversario, ma Douglas deve trovare la chimica giusta con i propri compagni di squadra e alzare l'asticella per aiutare i bianconeri a lottare per ogni traguardo.