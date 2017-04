Ancora al Max. La Juventus e Allegri insieme? Ieri il tecnico bianconero è uscito allo scoperto: "Resto al 100%!". A breve le parti si incontreranno per discutere di quello che sarà il futuro dell'allenatore, adesso il presente è troppo importante, con Buffon e compagni chiamati alla doppia sfida con il Barcellona in Champions League. Eppure, la Juve del domani inizia a prendere, comunque, forma: Allegri ha già una richiesta.



CALDARA SUBITO - Come scrive Libero, l'allenatore juventino vuole portare subito a Torino Mattia Caldara, centrale dell'Atalanta gia di proprietà bianconera. Gli accordi presi con il club orobico vedevano la permanenza del difensore per un'altra stagione a Bergamo; ma Max vuole inserire gradualmente l'ex Cesena al fianco di qui senatori che, poi, dovrà sostituire. Caldara in estate alla Juve, si può.