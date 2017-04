Senza sosta. Dopo la seduta di scarico di Pasqua per i titolari in campo contro il Pescara, la Juventus si è ritrovata a Vinovo questa mattina per preparare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Da valutare le condizioni di Dybala, per il quale non sono in programma esami strumentali: l'argentino, uscito durante la sfida dell'Adriatico per un problema alla caviglia, non è al 100% ma sarà regolarmente in campo mercoledì sera al Camp Nou. Allegri è orientato a confermare la squadra che ha vinto all'andata: Buffon sarà il portiere, in difesa Dani Alves e Alex Sandro sugli esterni, Bonucci e Chiellini saranno i centrali. Centrocampo con Pjanic e Khedira, con Cuadrado, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain, che cerca un gol in Europa che manca dalla sfida con la Dinamo Zagabria. Insomma, la formazione migliore, senza pensare ai diffidati. In caso di giallo rischiano di saltare l'eventuale andata delle semifinali Mandzukic, Cuadrado e Khedira. Domani mattina altro allenamento a Vinovo alle 11.45, prima della partenza per Barcellona dove, alle 18.30, Allegri parlerà in conferenza stampa. Calciomercato.com sarà presente nella città catalana con l'inviato Nicola Balice, per seguire l'avvicinamento e la sfida coi blaugrana, fondamentale per il futuro della Juventus.



12.10 ALLENAMENTO INIZIATO - È cominciato in questi minuti l'allenamento della Juventus. Una seduta fondamentale soprattutto per testare le condizioni di Paulo Dybala che, dopo le terapie a cui si è sottoposto ieri, oggi dovrebbe tornare a lavorare sul campo.