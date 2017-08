Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e la Juve ora non può più prendere, né perdere tempo. Verso la conclusione la telenovela Schick, rimane aperta quella Keita. Ma le priorità sono altre. Una di queste porta dritto in difesa, in particolare a Benedikt Howedes. E proprio in queste ore sta andando in scena un incontro che si spera possa essere quello decisivo per completare l'operazione, consentendo così a Marotta e Paratici di regalare ad Allegri quel difensore pronto e duttile per completare la difesa bianconera.



LA SITUAZIONE - La scorsa settimana è stata trovata in tempi rapidi l'intesa col giocatore, che dopo aver ascoltato le proposte anche di Liverpool, Spartak Mosca e Inter ha poi comunicato allo Schalke 04 di voler andare alla Juve. Ma la volontà di Howedes, non è ancora sufficiente a sbloccare la trattativa. Con il club bianconero da giorni in condizione di poter chiudere l'affare una volta ascoltate le richieste dello Schalke, per una distanza ancora legata alla formula più che alla valutazione complessiva: cessione a titolo definitivo si pretende a Gelsenchirken, prestito con diritto di riscatto si risponde a Torino. L'operazione complessiva resta ancorata ad una valutazione di circa 10 milioni da poter perfezionare al rialzo: la nuova mossa della Juve è stata quella di alzare l'offerta relativa al prestito oneroso rispetto ai 2 milioni originari aumentando anche la cifra del riscatto, rassicurando così lo Schalke a proposito di un riscatto non obbligatorio formalmente ma difficilmente in discussione. Filtra particolare ottimismo dall'ambiente bianconero: non è ancora fatta ma ci si avvicina a passi spediti verso una felice conclusione dell'affare, con ogni probabilità già entro domani.



@NicolaBalice



