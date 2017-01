, in pratica, lascia il segno in ogni incontro: con lui si comincia quasi sempre da 1-0, perché finalizza o mette i compagni nelle condizioni di farlo. Eppure, da mesi, è sommerso dalle critiche.. Soprattutto hanno criticato la sua testa, il suo atteggiamento, la sua personalità. E’ un giocatore da Roma, hanno detto: là non sono abituati a vincere, lui non lo è e non lo diventerà.