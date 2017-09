Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Benedikt Howedes con la Juventus. Il difensore tedesco non è ancora mai sceso in campo con la maglia bianconera, alle prese con la preparazione ritardata a causa del suo trasferimento dallo Schalke 04 negli ultimi giorni di mercato. "Lo valuterò oggi, può giocare", aveva detto martedì Massimiliano Allegri, ma il classe '88 ha avuto un nuovo problema fisico.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale della Juve: "Nel corso della seduta di allenamento odierna, Benedikt Höwedes ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra la cui entità verrà approfondita con esami strumentali nei prossimi giorni". Nuovi problemi per la Juventus sulla fascia destra, soprattutto in ottica Champions League: con Lichtsteiner fuori dalla lista Uefa e De Sciglio infortunato, contro l'Olympiacos toccherà a uno tra Sturaro e Barzagli adattarsi in quel ruolo.