In Inghilterra ne sono sicuri: il Chelsea tornerà alla carica per Alex Sandro, lo vuole fortemente Antonio Conte ormai da mesi e non ha intenzione di demordere neanche per il prossimo gennaio. Tutto vero, perché i Blues ci hanno provato praticamente ogni giorno durante il mese di agosto e sono pronti a ritentare l'assalto al terzino della Juventus anche nel mercato invernale. Cosa accadrà? Semplice: la Juventus alzerà ancora il suo muro, pronta a farsi forza grazie a un probabile rinnovo.



INTOCCABILE - Conte è avvisato, Marotta e Paratici non vogliono mollare di un centimetro sul futuro del brasiliano. A cui è stato prospettato un ingaggio che può toccare i 5 milioni tra parte fissa e bonus, adesso i dialoghi con i suoi legali sono in corso per cercare la soluzione giusta e arrivare alle firme, ottimismo dilagante. Ma è chiaro che il Chelsea spera ancora, così come che la Juventus non concederà sconti o cessioni. A gennaio, ancora, Alex Sandro non si tocca.