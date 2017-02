Il bolide di Juan Cuadrado che ha abbattuto l'Inter ha calamitato tutta l'attenzione dei media internazionali. Sport.es parla del colombiano come di un giocatore che ha “ritrovato il sorriso” con la Juve: dopo essere stato accostato più volte al Barcellona e aver del tutto fallito alla prova del nove in Premier League, l'esterno ha finalmente trovato la squadra in cui brillare. AS Colombia si concentra invece sulle reti spettacolari siglate da Cuadrado nel corso dell'esperienza in bianconero. Un “quinteto de galerìa” che comprende i gol contro Fiorentina, Bayern Monaco, Palermo, Lione e appunto Inter. In Inghilterra, invece, il Daily Mail cita il periodo "flop" con la maglia del Chelsea, con cui Cuadrado ha collezionato soltanto 15 presenze.