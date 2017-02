Lo Scudetto, anzi: il sesto Scudetto consecutivo, quello della leggenda. La Champions, prima di tutto. Anche la Coppa Italia. La Juve vuole tutto, vuole quantomeno provarci fino in fondo. Ed ora che anche Gonzalo Higuain sta trovando quella continuità di rendimento e di realizzazione, ecco che c'è un obiettivo in più da poter e dover raggiungere: quello del titolo di capocannoniere. Un obiettivo solo apparentemente individuale, con il Pipita che così potrebbe riportare il titolo di re dei bomber a Torino a distanza di quasi dieci anni, quando fu Alessandro Del Piero a conquistarlo nel 2008. Ma per l'accoppiata Scudetto-capocannoniere bisogna andare ancor più indietro nel tempo: al 2002 per l'esattezza, con David Trezeguet nella prima Juve del Lippi-bis. Unico esempio negli ultimi trent'anni di Juve.

CLUB DI ELETTI – Non c'è quindi solo la voglia di vincere e di vincere tutto, così come non c'è soltanto la voglia di dimostrare al Napoli e il mondo intero che per confermarsi il centravanti più forte d'Italia e forse non solo non serva ad Higuain una squadra che giochi solo per lui. Higuain punta così ad entrare in ristrettissimo club formato da quei campioni capaci di centrare questa accoppiata con la maglia della Juve, per di più in una Juve ricca di campioni e che sta vedendo il Pipita sempre più mettersi a disposizione della squadra specialmente dopo la svolta all'assetto a cinque stelle. Higuain così insegue Trezeguet e punta ad aggiornare una lista che nella storia della Juve vede iscritti solo Michel Platini (1984), Omar Sivori (1960), John Charles (1958), John Hansen (1952) e Felice Borel (doppietta, 1933-1934). Mica male. E se l'appetito vien mangiando, Higuain ha scoperto quanto sia bello avere fame in casa Juve...