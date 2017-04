Se la Juventus vuole Youri Tielemans deve accelerare. Non c'è solo il Monaco sul centrocampista dell'Anderlecht classe 1997, bensì anche il Chelsea, il Psg e il Marsiglia. Tra i Blues e il club belga i contatti erano già stati avviati a fine marzo, e il giovane rappresenta un'idea concreta nei piani degli inglesi.



Il direttore sportivo dell'Anderlecht, Herman Van Holsebeeck, aveva dichiarato a gennaio: "Tielemans è uno dei giovani più promettenti in Europa, e sappiamo che molte squadre lo seguono". E non si sbagliava. A quanto riporta il Sun, le squadre interessate vanno dalla Ligue 1 alla Premier, passando per Torino, ma il Chelsea potrebbe surclassare la concorrenza.