Un altro primato per la Juventus, stavolta fuori dal rettangolo di gioco: il J Museum ha fatto registrare visite record nel corso della passata stagione. Come riporta il sito ufficiale del club bianconero sono stati più di 180 mila i visitatori del museo, il 17% in più rispetto alla precedente stagione. Il 43% delle persone hanno anche partecipato allo Stadium Tour. In totale, dal giorno dell'inaugurazione, il Museum ha superato quota 800 mila visitatori, per l'esattezza 847.095. Il numero massimo di ingressi in occasione di Juventus-Genoa,lo scorso aprile, sono stati oltre 3.400.