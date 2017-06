L'estate del 2017, almeno quella di mercato, si è aperta con una parola chiave: tradimento. I tifosi del Milan si sentono sedotti e abbandonati da Donnarumma che invece del diavolo ha scelto Mino, il terzo incomodo. Quelli della Juve, nelle ultime ore, hanno invece a che fare conaumentando il livello tecnico e carismatico di una squadra già fortissima. Come diceva una canzone: la festa appena cominciata è già finita. Dani Alvesdel contratto confermando, così, quello che pochi giorni fa era già chiaro: le sue sparate su Dybala e Berlino non erano altro che una vera e propria exit strategy attuata per lasciare i bianconeri a zero euro ed essere libero di scegliere il proprio futuro. Una circostanza che in Corso Galileo Ferraris hanno già dovuto gestire diverse volte negli ultimi anni.