Blindato Massimiliano Allegri col rinnovo fino a giugno 2020, la Juventus è pronta ad accontentare il suo allenatore sul mercato con l'arrivo di un paio di rinforzi di alto profilo che elevino il tasso tecnico della squadra. Uno di questi risponde al nome di Steven N'Zonzi, centrocampista classe '88 in forza al Siviglia. Si tratta di un giocatore gradito da tempi non sospetti al tecnico bianconero, che aveva già provato ad acquistarlo nelle ultime due sessioni di mercato, prima che il francese di origini congolesi trovasse l'accordo per rinnovare il suo contratto fino al 2020.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, negli ultimi giorni la Juventus ha ripreso i contatti sia con l'entourage del calciatore che col club andaluso, per conoscere soprattutto la disponibilità di quest'ultimo a trattare sulla clausola rescissoria, oggi di 40 milioni di euro. I bianconeri non sono intenzionati a trattare su queste basi, valutando l'ex giocatore dello Stoke City non più di 25 milioni di euro più bonus. Allegri vuole N'Zonzi, la Juve è pronta a scendere in campo.