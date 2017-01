Kolasinac sì, Kolasinac no? La risposta, in realtà, non la sa nessuno. La Juve, infatti, potrebbe essere apposto così sulla corsia sinistra nonostante la partenza di Evra, considerando Alex Sandro, titolare inamovibile, Asamoah, che sta dimostrando di saperci fare in quel ruolo e Mattiello. Tutte queste condizioni favorevoli, tuttavia, non sembrano essere tali da trattenere Marotta a tentare un ultimo affondo in Germania, più precisamente a Gelsenkirchen per strappare allo Schalke 04 il terzino Kolasinac. Negli ultimi giorni, però, le parti non sono sembrate affatto vicine, anche perché i tedeschi non intendono abbassare la loro richiesta attuale, anche a costo di perdere il bosniaco a parametro zero a giugno: l'idea di Marotta è quella di provarci senza fare follie.