Juventus in ansia. Contro il Pescara, infatti, Paulo Dybala ha chiesto il cambio al 54esimo minuto per un problema alla caviglia destra, dopo aver subito un'entrataccia dura da parte di Sulley Muntari. Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio, con l'attaccante argentino che ha precauzionalmente preferito uscire dal campo.



ANSIA BARCELLONA - Nelle prossime ore gli esami diranno se la Joya ci sarà contro il Barcellona mercoledì o sarà costretto a saltare il ritorno dei quarti di finale di Champions League, come già avvenuto lo scorso anno negli ottavi contro il Bayern Monaco.