C'è apprensione per le condizioni di Miralem Pjanic . Il bosniaco certamente non sarà in campo domani a Crotone, ma potrebbe saltare anche il match con il Napoli . Una preoccupazione significativa per Allegri , trattandosi di un calciatore impossibile da sostituire per caratteristiche. Ma i giorni per recuperare dal problema muscolare che l'ha fermato contro la Samp sono pochi e - si legge su La Gazzetta dello Sport - lo staff medico non vuole correre rischi essendoci in programma a fine aprile la trasferta di San Siro contro l' Inter . In una serata che addirittura potrebbe regalare alla Juve una festa scudetto in casa nerazzurra. Per sostituire Pjanic, avanzano le candidature di Bentancur e Marchisio .